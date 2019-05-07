نعت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الخاص على "تويتر"، الفنانة محسنة توفيق، وكتبت، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة القديرة والعظيمة محسنة توفيق".

وتوفيت الفنانة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة، ومن المقرر تشييع جثمانها، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

وكان آخر ظهور للفنانة محسنة توفيق ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي، الذي يترأسه السيناريست محمد عبدالخالق. وتألقت الفنانة في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها دراميا "ليالي الحلمية", وسينمائيا "إسكندرية ليه، العصفور، والوداع يا بونابرت".