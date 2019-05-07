تعرّف على تفاصيل الظهور الأخير لـ"محسنة توفيق"

رحلت الفنانة محسنة توفيق، عن عالمنا، قبل قليل، بعد تعرضها لأزمة مرضية حادة، حيث لم تُعلن أسرتها عن موعد الجنازة والعزاء بعد.

"محسنة" كان الظهور الأخير لها، في مدينة أسوان، في شهر فبراير الماضي، على هامش فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة، حيث حرصت على حضور المهرجان، لتكريمها من قبل القائمين، فقد ظهرت وهي متكئة على عصا ومظاهر المرض عليها تبدو واضحة عليها.

وكان المنتج محمد العدل، قد أعلن وفاة الفنانة محسنة توفيق، قبل قليل، بعد تعرضها لأزمة مرضية، رحلت على إثرها.

وكتب "العدل" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت بهية.. محسنة توفيق".