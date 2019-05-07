نشأت الديهي يكشف عن مؤسس "دولي الإخوان": انضم لـ"التنظيم" منذ طفولته

حكى الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل نشأة وتربية مصطفى مشهور أحد الأركان الخمسة للتنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، والمرشد الخامس لهم.

وأوضح "الديهي"، خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "أهل الشر" المذاع على فضائية "TEN"، أن مصطفى مشهور ولد في 15 سبتمبر عام 1921 بمدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية.

وأضاف "الديهي" أن مصطفى مشهور انتقل لمحافظة القاهرة ليكمل تعليمه الثانوي، مشيرا إلى أنه التحق بكلية العلوم وتخرج فيها عام 1942.

وأكد "الديهي" أن مصطفى مشهور انضم لتنظيم الإخوان عام 1936، حيث كان يبلغ حينها 15 عاما، لافتا إلى أنه ارتقى وصعد في جماعة الإخوان حتى صعد للتنظيم الخاص وأصبح أحد الأركان الخمسة للتنظيم السري.

وأشار الديهي إلى أن مصطفى مشهور المرشد الخامس لتنظيم الإخوان، حاول إحياء أفكار تنظيم الإخوان عام 1965.

وأضاف "الديهي" أنه تم القبض على مصطفى مشهور مرة أخرى عام 1965، ولكن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي من الرئيس الراحل أنور السادات.

وأوضح "الديهي"، أنه عقب خروج مصطفى مشهور من السجن بدأ دوره يبرز بالحركات الطلابية، حيث كان يدخل المدن الجامعية ويلقي بها الخطب من أجل إعادة أفكار تنظيم الإخوان مرة أخرى.

وأشار "الديهي" إلى أن مصطفى مشهور سافر لدولة الكويت عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بأيام، بعدما قيل إنه كان على علم بهذه الواقعة.

وتابع "الديهي": "تداولت وثيقة مسربة عام 1991 بتركيا، تؤكد أن مصطفى مشهور هو مؤسس التنظيم الدولي للإخوان، حيث كان يقول إن انتشار تنظيم الإخوان في جميع الأقطار يعد تعبيرا عن عالميتهم".