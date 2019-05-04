أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة بمحيط نهر "بوتوماك" الموجود بولاية واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة في هذا النهر حيث يبدو ملوثا ، لأنه يتم إلقاء به بقايا الصرف.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعاني من مشكلة في قضايا التلوث والمناخ، حيث إن نهر "بوتوماك" يبدو ملوثا أكثر من نهر النيل.

وأشار إلى أن الحضارة الأمريكية تقوم على أنقاض العالم، كما أن أمريكا ترفض الالتزام بشروط تلوث البيئة ومعدلات التلوث والانبعاث الحراري، واصفًا انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية المناخ بـ "كارثة كبرى".