فجع الموت بداية ثلاثة أعمال درامية وتعاطف الجمهور معها ففي مسلسل "أبو جبل" شهد تشييع البطل "مصطفى شعبان" لجنازة ولديه الاثنين بعد وفاتهما في مشهد مؤثر وهو يحمل أحدهم بين يديه لينزل داخل التربة لدفنهما.

المسلسل بطولة النجم مصطفى شعبان، عائشة بن أحمد، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، غفران محمد، والممثل دياب، ومحمد لطفي، وأيضا النجم محمد علي رزق، وأحمد النجار، وتشارك الفنانة القديرة عايدة رياض، والنجمة رشا بن معاوية، وغفران محمد، والشابة مريم حسن، ويشارك النجم الكبير حسن حسني.

أما المسلسل الثاني فكان "قمر هادي" الذي شهد أيضا تشييع البطل هاني سلامة لابنته إلى مثواها الأخير بعد وفاتها نتيجه حادث

مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

حاله الوفاة الثالثة كانت في مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان في دور الأب حربي كرامة في زلزال 1992.

مسلسل "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبدالغني وهنادي مهنى.