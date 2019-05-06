يشارك الشاب محمد عزمي، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، بطلا ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي" أمام هاني سلامة.

ويجسد عزمي شخصيته الحقيقية في أحداث المسلسل، حيث يعد واحدا من الأبطال الذين تدور حولهم قصة العمل، فضلا عن أنه أول ممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة يظهر في دراما رمضان 2019، ويشارك عزمي للمرة الأولى في التمثيل، حيث حرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على إعداد "عزمي" بشكل صحيح وتلقينه دروسا في التمثيل من خلال ورشة عمل، بالإضافة إلى ظهوره بشكل جديد في تحدي الإعاقة.

وعلق الفنان تامر فرج عبر حسابه على "فيس بوك" عن مشاركة محمد في المسلسل قائلا: "مفاجأة مسلسل قمر هادي نجم ذو قدرات خاصة وموهبة كبيرة وممثل مثقف تحس إنه مستعد يعافر ويتحدى كل العوائق عشان يوصل للى هو عايزه يا ريت موهبته ماتقفش عند المسلسل ده والمنتجين والمخرجين ينتبهوله ويوظفوه كويس زى المخرج العظيم رؤوف عبدالعزيز إللى هيتحسبله إنه استغل الموهبة دي... انتظروا في دور عارف الفنان".

ولم يكن محمد عزمي أول ممثل من ذوي الاحتياجات الخاصة فقد سبق وقدم الفنان محمد فؤاد شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة معه خلال مسلسل "أغلى من حياتي" رمضان 2010.

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.