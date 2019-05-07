اتهام أحمد السبكي بالاعتداء على "صدى البلد".. والمنتج: "اتهجموا عليا"

تجري الأجهزة الأمنيّة تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء على صحفيين داخل مقر موقع "صدى البلد" الإخباري في منطقة الدقي من قبل 11 بودي جارد.

وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

واتهم الصحفيون والعاملون المصابون المنتج أحمد السبكي بتنفيذ الواقعة، وأنَّه استعان بـ11 بودي جارد وحطموا المقر واعتدوا على العاملين بالضرب، وأنه هاجم المقر اعتقاداً منه أن مقر الموقع الإخباري هو مقر قناة "صدى البلد"، فقرر الانتقام منهم بسبب ما يصفه بسرقة القناة لمسلسل "سوبر ميرو ".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المصابين والمعاينة، تم التحفظ على كاميرات الموقع، والكاميرات القريبة منه لفحصها وبيان ما إذا كانت سجلت الواقعة من عدمه، وتم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، بشأن الواقعة وحول اتهام أحمد السبكي لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

أحمد السبكي حرر محضراً ضد قناة "صدى البلد" واتهمها بسرقة مسلسل "سوبر ميرو".

في المقابل، نفى المنتج أحمد السبكي واقعة اعتدائه على طاقم عمل موقع "صدى البلد" الإخباري. وقال السبكي لـ"الوطن"، إنه اتجه برفقة 6 أشخاص إلى مقر إدارة قناة "صدى البلد" لمقابلة رئيسها محمد أبوالعينين، وذلك بعد عرض القناة للحلقة الأولى من مسلسل "سوبر ميرو" دون حصولها على حقوق العرض، بحسب قوله، مضيفاً: "اتهجموا علينا، ومش عاوزين يقولولي مكان أستاذ محمد أبوالعينين".

وعن شكوى إدارة قنوات "صدى البلد" ضده للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن امتناعه عن تسليمهم الحلقات رغم تعاقدهم مع الشركة الموزعة للعمل بعقد رسمي وسدادهم الدفعة الأولى من التعاقد، بحسبما جاء في الشكوى، رد السبكي قائلاً: "وقعت عقداً مع موزع لبناني كان وسيطاً لقناة "صدي البلد"، ولكني قمت بفسخه لاعتراضي على طريق سداد الدفعات، ولم أتقاضَ منه عربونا أو دفعات تعاقد، وبالتالي لم أسلمه حلقات (سوبر ميرو)، ومش عارف هما جابوا الحلقة منين أصلاً".

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سلطان، من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.