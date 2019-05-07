في برامج أول يوم رمضان.. فنانتان تكشفان عن زواجهما 20 مرة

شهد برنامجان من البرامج الحوارية الفنية في اليوم الأول من شهر رمضان، اعتراف فنانتين بالزواج 20 مرة، أحدهما تزوجت 11 مرة، وأخرى 9 مرات، كما يلي:

غادة عبدالرازق تزوجت 11 مرة

قالت الفنانة غادة عبد الرزاق، إنَّها تزوجت 11 مرة وقد تتزوج مرة أخرى إن وجدت الرجل المناسب.

وأضافت "عبد الرازق" خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية عائشة عثمان، أنَّها لم تندم سوى على زوج واحد من أزواجها وهو والد "روتانا" ابنتها، لأنه شخص محترم جداً، موضحة أن علاقتها به الآن جيّدة جداً.

دينا تزوجت 9 مرات

قالت الراقصة دينا، إنها سبق لها الزواج 9 مرات، مضيفةً أنها لا تحب زواج الممثلين: "مش بصدقهم لما يتكلموا عن الحب أو الارتباط، والـ9 جوازات حلال ربنا"، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس".

وعرض أحد أفراد فريق عمل البرنامج "شيخ الحارة"، الزواج على دينا، وقال: "ما تيجي نتجوز وأبقى الـ10، وأبيع الدكتورة بسمة".

لترد عليه مقدمة البرنامج ممازحةً إياه، ومهددة بعدم الاستمرار في العمل بالقناة، وقالت: "الكلام ده هينزل ومراتك هتشوفها، وأقسم بالله لو اتمنتجت واتشالت من الحلقة مش هشتغل في القاهرة والناس تاني، خلي مراتك كيداهم تشوفك".

وأفصح "شيخ الحارة"، عن سر آخر في حياة الراقصة دينا، حيث قال إنها تكتب الشعر، لترد الأخيرة معربة عن تعجبها الشديد من قوة معلوماته وسألته عن مصدرها.