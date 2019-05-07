سيطر الرقص الشرقي على ضيوف الحلقات الأولى من برامج الشهر الفضيل سواء برنامج المقالب "رامز في الشلال" عبر فضائية "mbc مصر" أو برنامج "الهارد شو" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس".

دينا ضيفة شيخ الحارة في أول حلقة بالموسم الرمضاني

قالت الراقصة دينا، إنها كانت تنتقي أدوارها جيدًا في الأفلام التي ظهرت فيها مع المنتج محمد السبكي، موضحةً: "استغليته واستغلني عشان أفلام العيد بتاعتي كانت بتجيب فلوس، منفعة متبادلة".

وأضافت دينا خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، متحدثةً عن الرقص الشرقي: "محبش أشوف الراقص وهو بيرقص شرقي ويتدلع، لكن ممكن حد يكون بيعلم الرقص الشرقي، وأنا اللي علمني إبراهيم عاكف ابن عم نعيمة عاكف".

وعن أزمتها مع آثار الحكيم، وما إذا كانت تسببت في اعتزالها الحياة الفنية، قالت دينا، إنها دخلت في مشادة معها، لأنها وبَّخت إحدى خريجات معهد بسبب ملبسها: "عندما سألتها، فأجابتني بالحديث الشريف من رأى منكم منكرا، فأخبرتها أن تغادر تصوير المسلسل إن كانت ستكمل الكواليس بنفس التصريحات، ورفضت تعمل مشهد عشان لابسة كات، ورجعت غرفتي لاقتها بتتكلم بشكل مش كويس، وطلعت قصة الفستان، مع إن مفيهوش حاجة، وقالت لي انتي باردة".

وعن الذي ينقص نجمات الرقص في الشرقي في مصر، قالت دينا، إن الفنانة الراحلة سامية جمال لم يكن ينقصها أي شيء، أما فيفي عبده فكان يعيبها أنها لم تكن تحافظ على وزنها في بعض الفترات، وبالنسبة للوسي فقد أحبت التمثيل أكثر من الرقص، أما تحية كاريوكا فلم يساعدها الزمن فيه على المزيد من التألق، لافتةً إلى أنها لو ظهرت في زمن سامية جمال لتفوقت عليها، لافتة إلى أنها لن تعتزل الرقص أبدًا: "مش هعتزل، وبعد ما هخلص هدرب".

ووجهت الراقصة دينا، رسالة للإعلامي تامر أمين، بعدما عرضت الإعلامية بسمة وهبة صورته، في فقرة تتعلق بالتعليق على الصور ونصحته بأن يزور طبيبا نفسيًا، موضحةً: "أعتقد إنه عنده شيزوفرينيا، وأغلب الإعلاميين لازم يروحوا من كتر الشغل والظهور".

كما عرضت الإعلامية بسمة وهبة صورة "علي"، نجل دينا، لتعلق الأخيرة باكية عليها وقالت: "معرفتش معنى الحب إلا معاه، ولو تعب بحس إني بموت، هو الحب الأكبر بالنسبة لي، ومقبلش غير إنه يكون أحسن حاجة في الدنيا، ونفسي يتجوز وأبقى جدة".

وعرضت مقدمة البرنامج صورة للفنانة فيدرا، وعلقت عليها دينا قائلةً، إنها تسببت في أذى كبير لها، وأضرت علاقتها بـ"حماتها" لأحد أزواجها السابقين، وتزوجت شقيقه.

وعن السيناريست تامر حبيب، قالت "دينا" إنه كان سعيدًا بالمشاركة معها في برنامج "الراقصة"، واصفةً إياه بالكاتب الرائع.

وكشفت، أنها سبق لها الزواج 9 مرات، مضيفةً أنها لا تحب زواج الممثلين: "مش بصدقهم لما يتكلموا عن الحب أو الارتباط، والـ9 جوازات حلال ربنا".

وعرض أحد أفراد فريق عمل البرنامج "شيخ الحارة"، الزواج على دينا، وقال: "ما تيجي نتجوز وأبقى الـ10، وأبيع الدكتورة بسمة".

لترد عليه مقدمة البرنامج ممازحةً إياه، ومهددة بعدم الاستمرار في العمل بالقناة، وقالت: "الكلام ده هينزل ومراتك هتشوفها، وأقسم بالله لو اتمنتجت واتشالت من الحلقة مش هشتغل في القاهرة والناس تاني، خلي مراتك كيداهم تشوفك".

وأفصح "شيخ الحارة"، عن سر آخر في حياة الراقصة دينا، حيث قال إنها تكتب الشعر، لترد الأخيرة معربة عن تعجبها الشديد من قوة معلوماته وسألته عن مصدرها.

كما كشف "شيخ الحارة"، عن سر آخر في حياة دينا، وقال إنها كانت ستشارك في بطولة فيلم "مستر كاراتيه" مع النجم الراحل أحمد زكي، وردت دينا، قائلةً: "كنت المفروض أشارك مكان نهلة سلامة، وكنت نازلة الصبح التصوير، المنتج قالي خليكي، والمخرج حبها واتجوزوا في نص الفيلم، وأخد صابونة.. زحلقوني".

كما تحدثت دينا عن فرح رفض الإرهابي خيرت الشاطر أن ترقص فيه، وقالت إنه عندما دخل الفرح رفض أن ترقص فيه، وذلك بالرغم من أنه كان زفافا مختلطا، حيث كانت مدعوة من العروس.

ونفت الراقصة دينا، ما أثير عن غيرتها من الراقصة الجوهرة ووصفها بالفاشلة، مؤكدة: "النجاح حاجة والتفوق في الموهبة حاجة تانية".

وأضافت دينا: "جوهرة قمر وجميلة ولذيذة، بس متنفعش للرقص، والروسيات كلهم قمرات".

وعن سبب شهرتها في مصر، قالت دينا: "عندها كاريزما ولطيفة مع الناس وده موضوع تاني خالص".

وعن برنامجها "الراقصة"، تحدثت دينا عن اختيار الأجانب بدلًا من المصريات، قائلةً إن المصريات كان مستواهن ضعيفًا: "اللي طلعتها كانت نجمة، لكن 60 مصرية طلع منه 7 راقصات بس، وكان في 3 بس يعرفوا إن للرقص تمرينات".

وتابعت: "قال إنني أتاجر بجسدي، وطالبني بالابتعاد عن الرقص الشرقي، وأنا لم أكن مصدقة أن يصدر هذا الكلام من شخص كان صديقًَا ليه، كما أنه وصفني بالخلوقة لكنه أبدى اعتراضه على مهنتي لأنه كان يكرهها حسبما قال لي، وأعتقد أنه مصاب الشيزوفرينيا، وفي نهاية المطاف رضيت بالمصالحة معه".

وأشارت: "لكن المصالحة دي مشفتش غليلي، لازم يطلع يعتذر للراقصات ومهنة الرقص، لأننا قوة ناعمة وفننا بيسعد الناس".

وعن التكريم الذي حصلت عليه، أكدت: "كرمت في كل دول العالم ما عدا مصر، وأتمنى عمل نقابة للرقص، حفاظا على مستقبل الراقصات".

وردت دينا على تصريحات الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعدما هاجمها بسبب تصريحاتها بشأن اعتزامها تدشين مدارس لتعليم الرقص وسخريته من عيب خلقي في صوتها، وقالت: "هو عيّب عليّ ودي خلقة ربنا، وأنا بحب صوتي، وراضية بيه كله، وأعتقد إن الكلام ده مش من صفة النبلاء أو الشيوخ أو الأنبياء".

فيفي عبده أول ضحية لرامز جلال

وقعت الفنانة فيفي عبده، ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع على "MBC مصر".

وقدم رامز جلال فيفي عبده، بطلة الحلقة، بمقدمة نارية، "أنا مش خايف عليكي أنتي أدها وأدود، شوفتي معانا أهوال ووسطك لسا شغال، لو عاوز مني نصيحة بلاش ألفاظ قبيحة".

وتابع رامز: "يا أهل الوطن العربي أطل اليوم عليكم من قارة أسيا من الشلال الهادر من المكان النادر، الراقصة فيفي عبده، النهاردة جاية فيفي بنت عبده والجو جميل والنهر محدش قده".

وفي فقرة الزورق وتواجد الفنانة فيفي عبده في المياه ومصارعتها للأمواج هي والمجموعة التي ترافقها دخلت في نوبة من البكاء والخوف: "أنا بموت الحقوني، قلبي، إعلان اي ده ياولاد الـ... ايه اللي جابني.. يالهوي، رجليا اتكسرت".

وجاءت مجموعة أوهمتها أنها من المقرر أن تنقذها لترسى بمكان يخرج منه رامز جلال، في هيئة غوريلا، لتنهار أمامه فيفي عبده.

وفور اكتشاف فيفي عبده للمقلب، انهالت بالضرب والشتائم على رامز جلال، مرددة: "حرام عليك.. إيه مبرر اللي بتعمله ده".

وتدور فكرة البرنامج على إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، لينفذ به المقلب.