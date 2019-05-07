محلل سياسي تركي لـ"الوطن": أردوغان يخشى فضح فساده في إسطنبول

قال المحلل السياسي التركي محمد خيري أوغلو، لـ"الوطن"، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات، بقبول طعن حزب العدالة والتنمية، على نتائج الانتخابات البلدية، كان متوقعا.

وأضاف "أوغلو"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يفرط في إسطنبول بسهولة لأنه يخشى فضح ملفات الفساد فيها ويريد وقتا لإخفاءها".

ووصف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، القرار الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات الاثنين، وقضت فيه بإبطال فوزه في الانتخابات التي جرت قبل خمسة أسابيع بعد قبولها طعنًا تقدّم به منافسه مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلديريم، بأنه "خيانة".

وقال إمام أوغلو، في خطاب أمام الآلاف من أنصاره في كبرى مدن البلاد إنّ "أولئك الذين يتّخذون قرارات في هذا البلد ربّما وقعوا في الخيانة. ولكنّنا لن نستسلم أبداً، احتفظوا بالأمل".

ورئيس بلدية إسطنبول خاض الانتخابات مرشّحًا عن المعارضة، واتّسم خطابه بنبرة هجومية، إذ دعا أنصاره إلى "كفكفة دموعهم"، وقال: "سترون، سنفوز سويًا جميعًا".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أمرت بإبطال فوز إمام أوغلو، وإعادة إجراء الانتخابات، مستجيبةً بذلك لطلب مرشّح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي طعن بفوز منافسه بالانتخابات التي جرت في 31 مارس.

وكان إمام أوغلو، فاز على مرشّح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، بما يقل عن 15 ألف صوت، وهو فارق ضئيل بالنسبة إلى عدد سكان أكبر مدينة تركية.