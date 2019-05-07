شعبية دونالد ترامب تتخطى 45% لأول مرة منذ توليه الرئاسة

تخطت شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نسبة 45%، بحسب معهد جالوب، لأول مرة منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2017.

وأفادت آخر أرقام صادرة عن جالوب، أن 46% من الأمريكيين يوافقون على عمل رئيسهم، مقابل 50% لا يوافقون عليه.

ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي لم يثبت تواطؤ فريق حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016.

وتستند الأرقام الجديدة على تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار، احتج فيها على تلخيص بار لنتائج التحقيق في مذكرة أصدرها.

وتبقى شعبية ترامب بين الجمهوريين مرتفعة جدا بنسبة 91%، مقابل 12% بين الديمقراطيين.