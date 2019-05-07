أصيب 3 مزارعين برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، في مشاجرة بين عائلتين بقرية "أبو قابيل" التابعة لمركز "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة، لخلافات بينهما على مسقة مياه، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود اشارة من المستشفى المركزي، بوصول "قدري. ع. ع" (52 سنة - مزارع)، مصابا بطلق خرطوش بالبطن والوجه والزراع اليمنى، و"صابحة. ا. ا" (55 سنة)، مصابة بطلق خرطوش بالساعد الأيمن والساق اليسرى، و"أحمد. ع. س"، مصابا بطلق خرطوش بالوجه وجار عمل الإسعافات الأولية.

وانتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث المركز، إلى المصابين، وبسؤالهم اتهموا "محمد. ع. ا"، و"أحمد. س. ا"، و"وائل. ع. ا"، مقيمون بناحية عزبة الشناوي التابعة لمركز شرطة الدلنجات، بالتعدي عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية، ما أدى لإصابتهم المنوه عنها لخلافات بسبب الجيرة فيما بينهم على مسقة مياه بقرية أبو قابيل مركز إيتاي.