قتل 4 مسلحين من تنظيم القاعدة في محافظة مأرب باليمن في غارة جوية لطائرة دون طيار يرجح أنها أمريكية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.