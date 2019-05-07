أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما حدث بعد جلسته في البرلمان أمس على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" تحت عنوان "تأملات رمضانية كإنسان وليس كوزير".

وقال شوقي "كنت كثيراً أشرح وأوضح خلال جلستي بالبرلمان رغم أنني، مثل الملايين في مصر، أصوم وأجاهد في العمل وأحتاج الوقت للعائلة والعمل والتعبد".

وأضاف "ولكن رغم أن الشهر الكريم يدعونا إلى مراجعة النفس والصوم عن كل المكروهات (وليس الطعام وحده) إلا أنه هالني أن أقضي وقتاً في البرلمان مثمراً، بل رائعاً، وأخرج من الجلسة بعد العصر لأجد مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية تموج بالكلمات والعبارات وتعطي الإيحاء بأننا كنا في ساحة قتال! بل وتعطي الإيحاء بأن المشروعات توقفت والوزارة ستغلق والوزير سيذهب والامتحان سيلغى!".

وتابع "شرحت حقيقة الأمر ويشهد عليها كل من حضر الجلسة من زملاء ونواب أفاضل وتأملت فيما تفعله فينا وسائل الاتصال الحديثة وكيف نزال نصدق كل ما يكتب عليها بلا تروي أو تحقق. حزنت كيف يتم صياغة نفس الأحداث بهذا الشكل كي تشتعل المواقع بالجدل وكي نضيع الوقت والجهد عن ما هو أهم وأجدى".

ونوه "حزنت لمن لايزال هدفه "الشير" "واللايكات" على حساب نقل صورة موضوعية وحقيقية ومتكاملة والأغرب أن يتبارز الآخرون في إضافة شائعات ومعلومات مضللة غير عابئين بما لهذا من انعكاسات سلبية على الدولة أو الوطن أو أبنائنا الطلاب".

وتابع "إن أدوات التضليل والتشويه ثابتة لم تتغير ولكن للأسف نقع في براثنها مراراً وتكراراً، تبدأ الأمور باجتزاء الكلام من السياق واختياره بعناية كي يحقق الهدف الخبيث منه وهو تأجيج المشاعر السلبية أو إثارة جدل وغضب أو الوقيعة وما أسهل هذا في زمان لا تحتاج المعلومة أن تراجع أو تدقق ولا يحتاج كاتبها أن يكون مسؤولاً عن أي شيء ولا حتى أن يكون مرخصاً للإعلام أو للصحافة إذ أن وسائل التواصل اتاحت هذه الأدوات للجميع مهما كانت نياتهم أو اهدافهم. وللأسف يشارك الكثيرون في "الجريمة" عن طريق ترديد نفس العبارات يميناً ويساراً بلا مراجعة وبلا إشارة للمصدر فتصبح حقيقة في ثواني معدودة!"

وأنهى شوقلا كلامه "تأملت كل هذا وتذكرت أننا في شهر الصوم، الصوم عن كل ما هو مكروه أو قبيح أو خبيث أو مؤذي"، مهنئا بشهر رمضان "كل سنة وأنتم جميعاً طيبين ولعل الشهر الكريم يكون فرصة لنا للتعبد والتفكر فيما ينفع الناس".