نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 11 ردا قاطعا على بعض الشائعات، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

وأكد شوقي أن مشروع تطوير التعليم المصري يسير إلى الأمام بخطى ثابتة، وأن امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بنظامي الامتحانات الجديد والكتاب المفتوح.

وأشار إلى امتحانات الصف الأول الثانوي تتم إلكترونيا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، حسب الجدول المعلن، وفي لجان تم تجهيزها بالمدارس الحكومية.

وقال إن امتحانات الصف الأول الثانوي تتم ورقيا لطلاب المنازل والخدمات والمستشفيات والسجون، وأن امتحانات الثانوية العامة تتم حسب الجدول المعلن وبالتأمين الكافي كالأعوام السابقة.

وأوضح شوقي أن الوزارة لن تغلق أبوابها كما يشاع ويحب أن يروج البعض، مشددًا على عدم وجود أي خلافات بين وزارات الدولة المصرية، بل هو عمل تكاملي فريد نفخر به جميعا.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات ساعدت في استكمال البنية التحتية بجميع مدارس الجمهورية، وقدم لهم الشكر على ذلك، لافتًا إلى أن "سيستم الامتحانات الإلكترونية" في مارس، تطلب يوما ونصف اليوم لضبطه، ثم عَمِلَ بكفاءة كبيرة، تم من خلالها تقديم قرابة 2 مليون امتحان إلكتروني.

وأكد شوقي أن سيستم الامتحانات الإلكترونية في مايو، سيعتمد على نظامين منفصلين، لضمان كفاءته، موضحًا أن الوزارة أوفت بالتزاماتها المالية كافة عن العام المنصرم، بتعاون كبير من كل أجهزة الدولة المعنية.