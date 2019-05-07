أعلن المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، مقتل 33 شخصا في ولاية غرب بحر الغزال بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد الماضي، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأوضح أن النيران، التي امتدت إلى القرى، نجمت عن حريق غابات أججته رياح قوية.