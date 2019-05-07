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بالصور| تواضروس يلتقي قادة الكشافة الكنسية وأساقفة

بالصور| تواضروس يلتقي قادة الكشافة الكنسية وأساقفة

أفريقيا يا عالم.. جزر القمر: الإفطار موز مطبوخ بالسمك

أفريقيا يا عالم.. جزر القمر: الإفطار موز مطبوخ بالسمك

ذكريات لا تنسى.. ربيع ياسين: التأهل لمونديال 90 بقيادة الجنرال.. والفوز على الزمالك

ذكريات لا تنسى.. ربيع ياسين: التأهل لمونديال 90 بقيادة الجنرال.. والفوز على الزمالك

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نهار رمضان.. ميدان الجيزة: فوانيس وزينة وحلوى.. «أهو جه يا ولاد»

حكاية تلميذ من مدرسة المشاغبين.. هادى الجيار: أول أجر قبضته فى «القاهرة والناس» كان «8 جنيه»

حكاية تلميذ من مدرسة المشاغبين.. هادى الجيار: أول أجر قبضته فى «القاهرة والناس» كان «8 جنيه»

للمحبين طرق.. تراويح فى «جامع عمرو» و«المعينى» وموائد إفطار وسحور فى الكنائس

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