سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المختلفة، وتقدم "الوطن" يوميًا لقرائها خدمة أسعار صرف الدولار.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 17.1 جنيه للشراء و17.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 17.1 جنيه للشراء و17.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك بلوم اليوم 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.10 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في إتش إس بي سي

سجل سعر الدولار في اتش اس بي سي 17.14 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.1 جنيه للشراء و17.2 جنيه للبيع.