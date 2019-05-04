سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر الدولار تباينًا أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك المصرية المختلفة، وتستعرض "الوطن" سعر بيع وشراء الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 17.11 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.