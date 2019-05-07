قال عاطف عبد الرحيم محمد، مدير عام الإعلام بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة أطلقت ثلاث مسابقات خاصة بها بمناسبة حلول شهر رمضان، واحدة يتم تقديمها على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأخرتين يجرى تقديمهما واحدة على إذاعة البرنامج العام والأخرى على إذاعة القران الكريم.

وأشار عبد الرحيم لـ "الوطن"، إلى أن مسابقة "رمضان جانا.. والمياه أمانة"، يتم تقديمها يوميا على صفحة الوزارة على "فيس بوك"، ويجري إرسال الإجابات على تعليقات المنشور ويتم اختيار الفائز يوميا وإعطائه هدية عينية.

ولفت الي أن المسابقتين الأخرتين تبثان على إذاعة البرنامج العام في تمام الساعة 3.55 عصرا، إحداهما تختص بالمعلومات المائية كحصة المياه لمصر وحصة كل فرد من المياه، والأخرى على إذاعة القران الكريم الساعة 2.55عصرا، وتقدم محتوي دامج بين المعلومات المائية والقرآن الكريم كالسور التي تناولت المياه في القرآن.

وأوضح عبد الرحيم، أنه سيجرى اختيار خمس فائزين من كل مسابقة منهما ومنحهم 5 آلاف جنيه بالمسابقة الواحدة بواقع 10 آلاف جنيه للمسابقتين، لتقسم على الفائزين بواقع ألف جنيه للفائز، على أن يجرى تحديد الفائزين في نهاية الشهر الكريم.