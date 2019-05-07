أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق أبو صالح تجاه الكريمات بدائرة محافظة بنى سويف.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين وهم، عماد جندي دنيال، 18سنة طالب، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، طارق محمد عبد العظيم، 27 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رضا فوزي حسن، 35 سنة، كهربائي، مصابا بجرح قطعي بالرأس 5 سم.

كما نقلت سيارات الإسعاف حسن محمد حسن 24 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد خالد قطب 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، سيد فوزي سيد 29 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع وشبه كسر بالقدم اليسرى، وعلي محمد أحمد 26 سنة عامل، مصابا باشتباه كسر بالحوض، وجميعهم مقيمون بمركز مطاي بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.