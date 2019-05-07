تابع علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا " والتي نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بقرية شباس عمير بقلين، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

جرى توفير جميع السلع الغذائية والتموينية والملابس الجاهزة بأرخص الأسعار لتخفيف العبء عن أهالينا وسط إقبال كبير من الأهالي على جميع السلع، وبمشاركة القائمين على مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، بإقامة قوافل لمحاربة الغلاء، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعمل قوافل لمحاربة الغلاء، تيسيرا على المواطنين، وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة.