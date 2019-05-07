تمكنت مباحث مديرية أمن قنا، من ضبط متهم في تشكيل عصابي خارج عن القانون ارتكب جرائم متنوعة، بعد مقتل 2 من التشكيل مساء أمس في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط ضبط المتهم هاشم عكاشة وزيري، 32 سنة، في تبادل إطلاق النار مع الأمن بقرية الحسينات بأبو تشت.

وتبين من التحريات أن المتهم ضمن التشكيل العصابي الذي قتل منه اثنين مساء أمس أيضا في تبادل إطلاق مع الشرطة، وهما، حسني أحمد حسن 30 سنة، وبحوزته بندقية آلية و35 طلق ناري، و2 خزينة ومحمد محفوظ عبد السلام، 22 سنة وبحوزته بندقية خرطوش.

تحرر محضر بوقائع الضبط، فيما تمشط قوات الأمن المنطقة بدفع بمزيد من القوات الأمن المركزي والأمن العام، بحثًا عن عناصر آخرى هاربة جاري ضبطها؛ لتطهيرها من العناصر الإجرامية التي تقوم بأعمال بلطجة في المنطقة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.