تقدم "الوطن" للقراء خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرشلونة، اليوم الثلاثاء، في لقاء العودة للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات beIN SPORTS.

ويغيب عن لقاء اليوم مهاجما ليفربول؛ المصري محمد صلاح والبرازيلي فرمينيو، بداعي الإصابة، وتبدو مهمة اليوم لرفاق صلاح مستحيلة، إذ حقق برشلونة فوزاً عريضاً بـ3 أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، وهو ما صعّب الأمر على كتيبة الألماني يورجن كلوب.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة