تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 7 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين في قضية "أحداث جامع الفتح"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامع الفتح.

النطق بالحكم في طعون المتهمين بقضية "أجناد مصر"

تنطق محكمة النقض بالحكم في طعون المتهمين في قضية "أجناد مصر" .

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة

يستأنف النادي الأهلي تدريباته في العاشرة مساء على ملعب التتش بالجزيرة،استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ختام فعاليات القافلة العلاجية بالدقهلية

تختتم فعاليات القافلة العلاجية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمدة يومين حيث تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات للمواطنين بقرية شبراويش مركز أجا.

مباراة ليفربول وبرشلونة في عودة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وبرشلونة في عودة نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا و ذلك في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.