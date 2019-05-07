عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة لانطلاق امتحانات الصف الأول الثاني إلكترونيا عبر التابلت، والمقرر له يوم 19 مايو الجاري، ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

وناقش الاجتماع عدة قرارات أهمها تشكيل غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان برئاسة مدير الإدارة، بالإضافة إلى مركز توزيع أسئلة الامتحانات وفق القواعد المتبعة بحيث لا يبعد المركز عن أي مدرسة ثانوية يؤدى بها الامتحان بمسافة لا تزيد عن 10 كليو مترات.

وأضاف الدكتور خالد خلف قبيصي، أنه وفق تعليمات الوزارة يجري تطبيق نظام الكتاب المفتوح في أثناء أداء الاختبار الإلكتروني والورقي بما يحقق نواتج التعلم في نظام التعليم الجديد.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على كل مدرسة يعقد بها الاختبار بالدخول على منصة الاختبار الإلكتروني الخميس المقبل للتأكد من جاهزيتها مع التأكد من جاهزية جهاز التابلت الخاص بالطلاب.

وشدد مدير المديرية أنه في حالة وجود عطل بالتابلت في أثناء الامتحان يحرر محضر إثبات حالة من لجنة بمعرفة المسؤول الفني للتطوير التكنولوجي ويحاسب الطالب على الأسئلة التي أجاب عنها قبل العطل.

واختتم فيما يخص طلاب المنازل والمجندين والخدمات الذين يجري امتحانهم ورقيا على مقرات الاختبار في الفترة الصباحية وإعداد كشوف المناداة الخاصة على أن تعقد اختياراتهم في التوقيت الصباحي نفسه.