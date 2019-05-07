كشفت منصة "Viu" للفيديو المتميز، عن مجموعة مسلسلاتها لشهر رمضان، وتشتمل باقة برامجها الرمضانية الجديدة على 8 مسلسلات تُعرض ضمن خدمة الفيديو الترفيهي، بينها 4 من الإنتاجات الأصلية للشركة تتاح للمشاهدين مجانًا خلال الشهر الفضيل، ولفترة زمنية محدودة بعد ذلك.

والمسلسلات الأربعة المقرر أن تعرضها "Viu" هي "حدوتة مُرة"، بطولة غادة عبدالرازق، و"الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد، و"زودياك" بطولة مي الغيطي وخالد أنور وأسماء أبواليزيد، و"أنا شيري دوت كوم" بطولة سارة الشامي ومحمد مهران.

وستتوفر الحلقات بشكل يومي للمشاهدة والتنزيل بما يتوافق مع الطريقة التي يفضل بها المشاهدون متابعة المحتوى الرمضاني المتميز لهذا العام.