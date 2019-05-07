شهدت منطقة صندفا التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، اندلاع حريق هائل بمنزل سكني مكون من 3 طوابق يحوي مخازن مواد يلاستيكية وخطوط حريرية بشكل مفاجىء إثر حدوث ماس كهربائي مما أثار حفيظة المواطنين القاطنين بذات المنطقة وأصابهم بحالة من الرعب والفزع الشديدين وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة لإخماد نيران الحريق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بمنزل مواطن يدعى "رمضان" تاجر خردة ومواد كرتون وبلاستيك.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف سعيا في إخماد نيران الحريق.

وأسفرت الحادث، عن احتراق المخازن بالكامل فضلا عن تصاعد الأبخرة وإصابة 5 مواطنين بحالات اختناق وتم علاجهم ميدانية وجاري السيطرة على الحريق وتأمين وعدم امتداد النيران للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.