كشفت مصادر أمنية مسؤولة بالغربية، عن تحفظ الأجهزة الأمنية على سيدة "س.أ"، فى واقعة العثور على جثة طفلة مخنوقة، داخل جوال وملقاة على شاطئ ترعة الباجورية، بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفرالزيات.

وقالت المصادر، طلبت عدم ذكر اسمها، إن تلك السيدة كانت تقيم مع أسرة الطفلة في المنزل منذ عدة أيام، بعد وجود خلافات مع زوجها، وجار مناقشة السيدة من قبل الأجهزة الأمنية حول الواقعة، بعد أن شكت اسرة الطفلة في ارتكابها الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، برئاسة محمد الناقوري، وكيل النائب العام، ومحمود صالح، وكيل النائب العام، ومحمد دشيشية، سكرتير التحقيق، وتمت معاينة الجثة، وتبين أنها لطفلة تدعى "نور.ع.ك"، 9 سنوات مخنوقة.

وقررت النيابة العامه التحفظ على الحثة ونقلها الى مصلحة الطب الشرعي بطنطا، لتوقيع الكشف الطبى ومعرفة ملابسات الحادث .

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا، من الدكتور العقيد عمرو الحو، مفتش مباحث مركز كفرالزيات، بالعثور على جثة طفل مخنوقة داخل شوال بلاستيكي على شاطى ترعة الباجورية بقرية الدلجمون التابعه لدائرة المركز.