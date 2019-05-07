تواضروس وإسحق يصليان ويزرعان شجرة زيتون في "محبة الأرثوذكس والكاثوليك"

احتفلت الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، اليوم، بيوم المحبة الأخوية، وذلك في احتفالية ببيت الآباء اليسوعيين بكنج مريوط بالإسكندرية، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وتضمن اللقاء، كلمات للبابا تواضروس، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزار، وبطريرك الأقباط الكاثوليك إلى جانب بعض الجلسات النقاشية، والقيام بصلاة مشتركة، أعقبها زرع البابا وبطريرك الكاثوليك، ووفد الكنيستين القبطية والكاثوليكية، شجرة زيتون للسلام والمحبة والأخوية في الدير، ثم الاشتراك في مائدة غداء.

ويوم المحبة الأخوية هو لقاء سنوي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبدأ عام 2013 بمناسبة زيارة البابا تواضروس الثاني، إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في أول زيارة خارجية للبابا تواضروس بعد جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، يوم 10 مايو 2013، وهو هذا التاريخ -10 مايو- أيضاً الذي شهد عام 1973 زيارة البابا شنودة الثالث، إلى الفاتيكان، ولقاءه مع البابا بولس السادس.