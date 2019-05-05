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وجدى كشريدة: سنكرر الخماسية في مرمى الزمالك

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بدء حفل الإفراج عن بعض الغارمين والغارمات بسجون طرة

بدء حفل الإفراج عن بعض الغارمين والغارمات بسجون طرة

ضبط 4 آلاف قضية ضريبية خلال أبريل بحجم تعاملات 6 مليارات جنيه

ضبط 4 آلاف قضية ضريبية خلال أبريل بحجم تعاملات 6 مليارات جنيه

"ربنا يشفيك يا فخر العرب"..المصريون والعرب يتوحدون على الدعاء لـ محمد صلاح

"ربنا يشفيك يا فخر العرب"..المصريون والعرب يتوحدون على الدعاء لـ محمد صلاح

"الداخلية" تفحص 126 مريضا في العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

"الداخلية" تفحص 126 مريضا في العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

عاجل| السيسي: حقوق الإنسان الحقيقية إننا منكونش في "ذيل الأمم"

عاجل| السيسي: حقوق الإنسان الحقيقية إننا منكونش في "ذيل الأمم"

جامعة المنصورة: 3 آلاف طالب سيشاركون في الحملة القومية لمحو الأمية

جامعة المنصورة: 3 آلاف طالب سيشاركون في الحملة القومية لمحو الأمية

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سيدة تخنق ابنة صديقتها الطفلة لسرقة حلقها بالغربية.. "طلع فالصو"

سيدة تخنق ابنة صديقتها الطفلة لسرقة حلقها بالغربية.. "طلع فالصو"

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