التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الذي يرأسه البابا.

ويضم مجلس إدارة الهيئة الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثامن عشر من أبريل الماضي، "الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامي يوسف، واللواء يوسف عازر حنا، والمهندس بسيم سامي يوسف حنا، والمهندس باسل سامي سعد، والمحاسب كامل مجدي كامل صالح".