كشف اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، عن أنّ الشركة تعمل على تعقيم محطات السكك الحديدية وعربات القطارات من داخلها، حيث نظافة الغرف والحمامات والمطابخ لإبعاد الفئران عن الأطعمة، والقضاء على الفئران والحشرات بصورة نهائية، للحفاظ على أمن وصحة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وقال حتاتة لـ"الوطن" إنّ الشركة تعقم عربات القطارات من الداخل والخارج، إذ أنّ المداخل الحقيقية للفئران هي من أسفل القطارات عبر المواتير وعجلات القطار، لافتا إلى تعقيم نحو 350 قطارا بشكل يومي خلال أيام شهر رمضان المبارك قبل انطلاق الرحلات.

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة أنّ الشركة تحرص على وضع السموم للفئران في الأماكن التي يصعب على الركاب دخولها، إذ تضع السم بين فواصل العربات، وداخل مركز الطاقة "الباور" في كل قطار.

وأوضح حتاتة أنّ الهيئة القومية للسكة الحديد تتعاون مع وزارة الزراعة، لاستخدام المبيدات الحشرية والطاردة للفئران، وأنّ الشركة تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفئران وتحقيق الأمن والسلامة لجميع الركاب والمسافرين، مشيرا إلى أنّ الشركة تعمل على تأمين جميع محطات القطارات على مستوى الجمهورية، وذلك من قبَل أفراد الأمن الإداري، الذي يبلغ عددهم نحو 4 آلاف، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لحماية الركاب المسافرين من الاعتداء عليهم والحفاظ على أموالهم، خلال رحلات شهر رمضان المعظم.

وناشد رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، المسافرين بالحفاظ على نظافة عربات القطارات من الداخل ونظافة محطات السكة الحديد، لأنّها ملك الشعب، كما أشاد بعمال الشركة ومجهوداتهم، مطالبا إياهم ببذل المزيد من العطاء من أجل الشركة وتقديم خدمة راقية لركاب القطارات.