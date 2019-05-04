قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة أنهت استعداداتها النهائية لشهر رمضان، مؤكدا عمل جميع الصيانات اللازمة لعربات القطارات والجرارات، وجميع ورش الصيانة التابعة للهيئة من عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من سلامته الفنية وحالته حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، زيادة عدد منافذ بيع التذاكر في المحطات تسهيلا على المواطنين خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وشدد على أن هناك إجراءات أمنية بالمحطات لتأمين الركاب، والعمل على تسهيل دخول وخروج الركاب من وإلى رصيف المحطات، مؤكدا أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، كما أنه سيجرى تفعيل كل الغرامات خلال شهر رمضان الكريم.