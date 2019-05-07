لقي طالب مصرعه، إثر حادث سير، اليوم، بعدما صدمته سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره الطريق أمام مصنع الغزل والنسيج على طريق "ميت غمر – القاهرة" وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بورد بلاغ من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام مصنع الغزل والنسيج.

انتقل ضباط مركز ميت غمر، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى خالد عبد الحميد محجوب، 17 عاما، طالب ومقيم أتميدة مركز ميت غمر، للطريق أمام المصنع صدمته السيارة رقم 104253 ملاكي القاهرة مما أدي إلى وفاته في الحال.

وتمكنت المباحث من ضبط السائق ويدعى "أسامة. م. ص" ، ومقيم بمحافظة القاهرة، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.