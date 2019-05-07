هنأ الدكتور هاني هلال، رئيس جامعة سنجور بالإسكندرية، المصريين بحلول شهر رمضان المعظم، خلال فعاليات تخريج الدفعة الـ16 بالجامعة.

وأضاف هلال، أن تخريج الدفعة جاء تزامنا مع اطلاق عام التعليم في مصر، مشيدا باهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير التعليم لالحاق الدولة بركب التطور في شتى المجالات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي منح القارة الأفريقية اهتماما استطاع من خلاله إعادة هيبة وريادتة مصر مرة أخرى.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لجامعة سنجور بالإسكندرية برعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولويز موشيكيو أبو، الأمينة العامة للوكالة للفرانكوفونية، والدكتور هاني هلال، رئيس الجامعة، والدكتور تييرى فردل المدير التنفيذي للجامعة.