اختتمت مديرية التعليم في البحيرة اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصفين الأول والثاني الإعدادي، بعد أنّ انتهت أمس امتحانات الصفوف من الثاني حتى السادس الابتدائي.

وتابع وجيه عبدالغني وكيل الإدارة التعليمية في إيتاي البارود، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذ تفقد مدرسة عبدالهادي السقا الإعدادية بنين، ومدرسة ماجدة الصيرفي الإعدادية بنات، وأدى طلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي، الامتحان في مواد الجبر والعلوم والتربية الفنية والتربية الدينية.

كما تفقد وكيل الإدارة سير اللجان وأعمال الكنترول، وأوصى بتنفيذ القانون والنشرات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتهيئة الجو المناسب للطلبة والطالبات في أثناء تأدية الامتحانات، والتصحيح أولا بأول مع مراعاة الدقة وسرعة إعلان نتائج الامتحانات بعد مراجعة نسبة الـ10% من جانب الموجهين.