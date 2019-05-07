قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية له أهداف متعددة، منها تنشيط البورصة وتوسيع قطاعاتها وتحسين الحوكمة وزيادة حجم المال السوقي.

وأكد كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الإعلان عن طرح المصرف المتحد خارج إطار برنامج الطروحات الحكومية، ولم يكن ضمن برنامج طروحات الـ23 شركة والتي تم الإعلان عنهم عند بدء تنفيذ البرنامج، لافتا إلى أن المصرف المتحد مملوك بشكل كامل للبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن هذا الطرح خارج البرنامج لكنه يكمله ويدعمه.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن قبل أيام نية البنك طرح المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكي، لم يحدد اسمه.