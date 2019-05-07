وكيل "تعليم البحيرة" يتفقد ورش العمل بمركز إعداد القادة

تفقد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، ورشة عمل مصادر التعلم النشط، الجاري تنفيذها بمركز إعداد القادة بدمنهور، والتي تستمر حتى 9 مايو، لتدريب موجهي مادة الرياضيات بالإدارات التعليمية وإعدادهم لتدريب معلمي الرياضيات بالصف الأول الابتدائي، وفقا لأحدث التقنيات الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة.

والتقى وكيل الوزارة، مع المدربين والمتدربين، موجها ببذل الجهد من أجل تقديم أفضل الطرق والأساليب التعليمية لتلاميذ وطلاب المدارس، مشيدا بدور مركز إعداد القادة بدمنهور، في تنظيم الدورات وورش العمل المختلفة لتدريب وتنمية المهارات في مختلف التخصصات للعاملين بالتربية والتعليم.