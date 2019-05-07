السيطرة على حريق داخل محطة محولات كهرباء ضغط عالي في بدر

سيطر رجال الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد العشماوي، اليوم، على حريق نشب بمحول كهرباء ضغط عالي قدرته 25 ألف ميجا وات، داخل محطة محولات قرية النجاح التابعة لمركز بدر.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة بدر، بنشوب حريق بمحطة محولات الكهرباء بقرية النجاح، وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة بدر والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، و3 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء لمكان الحريق، وتبين وجود حريق هائل بمحول كهرباء قرية النجاح التابعة لمركز بدر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق وأنقذت المنطقة من كارثة قبل امتدادها لباقي المحولات وقبل انفجار المحطة بالكامل، والمساكن القريبة من المحطة، وذلك بسبب زيادة الأحمال، ما أدي لاشتعال تنك الزيت الخاص بالمحول، وأمكن إخماد الحريق باستخدام مواد إطفاء رغوي، بجانب تبريد المحولات المجاورة لمنع انتشار الحريق ومحاصرته. وحرر محضر بالحريق للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.