قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وجود جامعة سنجور في الإسكندرية له دلالات كثيرة، لافتا إلى أن تخرج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين من دول إفريقية مختلفة ومتعددة على أرض مصر، والاحتفال بـ30 عاما من وجود الجامعة في مصر، يشير إلى أنها في حضن أفريقيا.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الـ16 من طلاب جامعة سنجور في الإسكندرية، اليوم، إن مصر لها دور كبير تعمل على تحقيق أهدافه في مجال التعليم ومجالات أخرى كثيرة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تعهدت أمس بتوفير مقر دائم وصرح كبير لجامعة سنجور يليق بالفرانكوفونية ويليق بمصر، بالإضافة إلى توفير سكن يليق بالطلاب.

وأكد أن مصر دائما جزء مؤثر ويتأثر بالقارة الإفريقية، وأن الطلاب الذين أتوا إليها للدراسة أفادوا مصر أكثر ممن استفادوا، وأفادوا المجتمع بهذا التعاون والاختلاط الذي يحدث بين أشقاء القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه ومن خلال التعليم يمكن أن يكون هناك تواصل بين جميع دول القارة، لتحقيق أجندة القارة الإفريقية 2063، واللجوء إلى وجود قارة إفريقية قوية تستطيع أن تصدر كل التكنولوجيات إلى العالم أجمع.