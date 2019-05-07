قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى عنايته الكاملة بالأفارقة في مصر، على جميع الجوانب التعليمية والصحية وشتى المجالات الأخرى، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وعبر الفقي، عن سعادته لحضوره فعاليات تخريج دفعة جديدة من جامعة سنجور في اليوم الثاني برمضان المعظم، مشيدا بالأجواء الاحتفالية واختيار مكتبة الإسكندرية مكانا لإقامة الاحتفال.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة السادسة عشر لجامعة "سنجور" بالإسكندرية برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وويز موشيكيو أبو، الأمينة العامة للفرانكوفونية، والدكتور هاني هلال رئيس الجامعة، والدكتور تييري فردل المدير التنفيذي للجامعة، بمكتبة الإسكندرية.