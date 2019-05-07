عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسؤولين بسرعة حلها وفقا للقانون.

وأكد قنصوة، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها وانعقاد هذا اللقاء بشكل دوري يؤكد على هذا.

وأوضح قنصوة، أن الهدف الأساسي هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تعرض كل جهة خلال اللقاء رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، وذلك بعد الاستماع إلى المواطن الذي يعرض شكواه بنفسه.

واستمع قنصوة، إلى عدد من شكاوى المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والتموين والتربية والتعليم والصحة، وجرى الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها، كما جرى استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.