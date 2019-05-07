أعلنت جمعية الأورمان، أنها بصدد تنفيذ خطة متكاملة لتوزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة الفيوم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، إن الأورمان وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لكي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، ويتم التوزيع تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظات وبرعاية محافظ الفيوم.

وأوضح مدير عام الأورمان، أن توزيع كراتين المواد الغذائية في المحافظة، يشمل توزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية انتهت من تعبئة كراتين رمضان، وبدأت التوزيع خلال هذا الأسبوع على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

وأضاف مدير عام الجمعية، أن الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من اليوم، وضاعفت مؤخرًا الكميات التي كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.