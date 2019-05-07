هل تحقق أم لا| هاني الناظر يكشف لـ"الخطيب" ما طلبه من الله في الحج

تحدث الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عن علاقته مع الله، مستحضرًا موقف حدث له في شهر ديسمبر 1988.

وقال إنه كان نائمًا في فجر أحد الأيام ورأى أنه يحج، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف الشعائر المقدسة أو الأماكن هناك، حيث رأى حروفًا عربية لم يكن يعرف أي شيء تقصد، مرجحًا أنها ترجع إلى اللغة الأوردية.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "كلام ربنا"، على راديو "9090": "قمت من النوم مخضوض، لكن كنت فرحان، وصحيت زوجتي وحكيت لها، وكنت حاسس إني هحج، لكن كنت شاب صغير ومكنتش هقدر أوفر المبلغ المالي اللي هيخليني أحج أنا زوجتي".

وتابع: "تحدثت إلى الله وقلت له إنني سأزور بيته لأداء فريضة الحج وبالفعل أنشأت صندوقًا خاصًا بي وكان صغيرًا للغاية، وخصصته للحج وادخرت الأموال اللازمة للحج وقد كان الحج يتكلف 4 آلاف جنيه فقط، وذهبت وكانت أيام رائعة".

وعن أداء فريضة الحج، قال "الناظر": "عندما ذهبت إلى منى شاهدت اللافتات التي رأيتها في حلمي، ولم أدرِ وقتها أيضًا إلى ماذا كانت تقصد، والحمد لله شعرت أن هناك شيئًا يربطني بالله".

وواصل: "كلمت ربنا كلام مباشر في الحج، بعد صلاة الظهر، كنا في انتظار صلاة العصر، وقرأت القرآن وكلمت ربنا وطلبت منه إني أكون من أكتر الدكاترة في مجالي سمعة طيبة ومهنية".

واختتم: "الدعاء تحقق وكل ما طلبته في الحلم صار حقيقة خلال 4 أو 5 سنوات، وهو ما أخبرت به زوجتي".