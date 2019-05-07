ولد الغلابة.. سرقة تاكسي"السقا" ولقاءه بتامر أبرز أحداث الحلقة الأولى

استهل مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، في حلقته الأولى، بظهور السقا بشخصية مُدرس تاريخ يُدعى "عيسى"، حيث ظهر في المدرسة أثناء التدريس للطلاب درس عن تاريخ مصر، أثناء فترة الخديوي إسماعيل.

ورفض "عيسى" رغم ظروفه المادية الصعبة، أعطاء الدروس الخصوصية للطلاب، وفّضل العمل كسائق تاكسي ليلًا، ولكن سُرق التاكسي من عيسى، أثناء ركوب رجل وسيدة معه.

"عيسى" ظن طوال الحلقة أن الرجل والسيدة اللذين ركبا معه سبب السرقة ولكن السيدة هي من أنقذته بعد تعرضه للإصابة في أحداث المسلسل، وانتقل إلى المستشفى.

أحمد السقا قال للسائق "إطلع بسرعة وهدفع عدد الأنفار اللي باقية في العربية"، إلا أنه اكتشف أن المال معه يكفي فقط للذهاب به إلى المنيا حيث يقيم في مركز ملوي بالمحافظة، ومن قبيل الصدفة يلتقى في الموقف رجلًا يمثل شخصية "تامر حسني"، ويخبره بأنه موظفا مثله يعمل في "مطبعة الأموال"، ثم يذهب "عيسى" إلى المستشفى حيث تتلقى أمه العلاج، وتحتاج لعملية جراحية تكلفتها 250 ألف جنيه.