رامز ساخرا من رضا عبد العال: "فران الصبح.. وبليل محلل كروي"

سخر الفنان رامز جلال، من الكابتن رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي سابقًا، خلال وقوع الأخيرة ضحية في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "رامز": "تنظيره أوفر أوي، عامل نفسه خبير في كل الأمور، عامل نفسه بيفهم في كل حاجة، الصبح فران والضهر بيدي حقن في صيدلية، وبليل محلل كروي".

وتابع: "حلال فيه الشقلطة، رغم إنه كان أسطى من أسطوات خط النص في التسعينات، بس محدش مالي عنيه، شايف إن مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد جنايني".

وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلان لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.