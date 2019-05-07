أعلنت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم "AGFE" وجامعة Arizona، تقديم منح دراسية للشباب العرب المتميزين لإكمال شهادات الماجستير عبر الإنترنت في جامعة ولاية أريزونا في عدد من التخصصات، على أن يكون آخر موعد للتقديم 26 مايو الجاري.

شروط التقديم

1- أن يكون المتقدم مواطنًا عربيًا، وتكون الأولوية للمقيمين بالوطن العربي لمدة 12 سنة علي الأقل ولا يمكن للمتقدم أن يكون حاملًا لجنسية أخرى.

2- أن يكون عمر المتقدم أقل من ثلاثين عامًا.

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي GPA أكثر من 3.0 أو "85%" فما أكثر.

4- على المتقدم أن يقدم ما يثبت احتياجه للدعم المادي للدراسة الجامعية.

5- شهادة إتقان للغة الإنجليزية: تقبل جامعة Arizona اختبار "TOEFL" بمجموع 550 "PBT" أو 80 "IBT"، أو اختبار "IELTS" بمجوع كلي 6.5 علي الأقل أو اختبار Pearson بمجموع 60 على الأقل.

6- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول علي درجة الماجستير.

7- المنحة ممولة بالكامل وتغطي التكلفة الكلية للمصاريف الدراسية أو أي مصاريف جامعية أخرى.

خطوات التقديم

1- تفحص الموقع الرسمي من هنـــا للتأكد إذا ما كنت مطابقًا لشروط التقديم أم لا، وقم بإدخال بياناتك الشخصية والبرنامج الذي ترغب بالالتحاق به، ثم قم بالضغط على (Request information).

2- سيتم توجيهك لموقع آخر، قم بمشاهدة الفيديو لفهم كل المتطلبات ونظام التقديم وقم بإكمال الاستطلاع للتأكد من أن شروط التقديم منطبقة، ثم ابدأ بملء استمارة التقديم من هنـــــا.

3- ستحتاج إلى إنشاء حساب على الموقع وتأكيده عبر البريد الإلكتروني.

4- بعد ذلك سيتطلب منك إكمال ملفك الشخصي، الذي يتطلب البيانات التالية:

- البيانات الشخصية.

- الجنسية والإقامة.

- المؤهلات الأكاديمية.

- الحالة المادية.

5- بعد إنهاء الملف الشخصي، قم بالبدأ باستمارة التقديم الخاصة بالبرنامج والتي تتضمن الآتي:

- البيانات الأكاديمية.

- الحالة المادية.

- المقالات الشخصية.

- البيانات الشخصية.

6- قم بإرسال الاستمارة.