انتهت وزارة الرى من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالى ممثلةً فى مفيضات الطوارئ والبوابات استعداداً لاستقبال فيضان النيل للعام الجديد، والذى تبدأ ذروته فى أغسطس المقبل وبدأ مركز التنبؤ بالفيضان بتحليل صور الأقمار الصناعية الخاصة بمعدلات سقوط الأمطار بأعالى النيل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن لجنة إيراد النهر وتضم رؤساء الهيئات والقطاعات المعنية ترصد وتسجل، وتتابع موسم فيضان النيل سنوياً، وتعقد اجتماعات دورية قبل وأثناء الفيضان وسوف تستمر الاجتماعات بصفة أسبوعية لمراجعة تقارير الأرصاد الجوية، وصور الأقمار الصناعية التى يقوم بتحليلها على مدار الـ24 ساعة مركز التنبؤ بالفيضان الموجود بالوزارة، وكذلك المركز التابع لقطاع مياه النيل المسئول عن تلقى تقارير يومية، وأسبوعية من بعثات الرى المصرى بشمال، وجنوب السودان، وأوغندا علاوة على وضع الميزان المائى للبلاد وتحديد برامج الصرف من السد العالى والتخزين، حيث تضم فى عضويتها رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات المعنية بالفيضان.

وأوضح «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، أن «اللجنة تستقبل تقارير بعثات الرى، وذلك لمناقشة التوقعات والسيناريوهات المعدة سلفاً للفيضان والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد، وعلى طول المجرى لضمان التوزيع العادل للمياه طبقاً للاحتياجات المائية.