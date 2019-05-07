أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اليوم، الانتهاء من 95% من أعمال تطوير منطقة آثار الهرم، مضيفاً أنه تم تقسيم المنطقة إلى 6 محطات، هى «البانوراما الأولى» و«البانوراما الثانية» و«منطقة التريض» و«الهرم الثالث» و«الهرم الثانى» و«الهرم الكبير» و«أبوالهول».

وأوضح الوزير، لـ«الوطن»، أن المنطقة تضم مهبط طيران لاستقبال الزيارات الرسمية المهمة، ويتسع لهبوط 4 طائرات، بالإضافة إلى المهبط القديم، الذى يسع طائرة واحدة، مشيراً إلى أنه مع الانتهاء من أعمال التطوير، بدأت شركة «أوراسكوم» فى أعمال التشطيبات وتجهيز خدمات المنطقة الأثرية، وفقاً للعقد الموقَّع معها، ديسمبر الماضى، لإدارة خدمات المنطقة.

وأكد «العنانى» أن الشركة بدأت تأهيل المنطقة الممتدة من طريق الفيوم، مروراً بـ«بانوراما الهرم»، وانتهاءً بمنطقة أبوالهول، وأحضرت وحدات الحمامات، وسيتم توزيعها لتبدأ العمل، منتصف الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الخدمات التى يتم تجهيزها حالياً تشمل مطاعم ومظلات للزائرين و28 بازاراً.

وأوضح الوزير أن شركة من أكبر الشركات الاستشارية فى العالم تعد حالياً الدراسات الخاصة بمشروع الخدمات بالمنطقة، لنتمكن من إنشاء مركز تجارى على أحدث مستوى، يتماشى مع الطابع الأثرى، وهو ما يحتاج وقتاً للانتهاء منه، إضافة إلى تزويد المنطقة بخدمات الإنترنت والأوتوبيسات الكهربية المجهزة والمكيفة.

وفيما يتعلق بمنظومة التأمين، قال «العنانى»: «سنستخدم فى تأمين منطقتى الهرم والمتحف المصرى الكبير، أحدث نظم الكاميرات والأشعة، وستعمل المنظومة الأمنية على مدار الساعة»، مشيراً إلى أن «أوراسكوم» بدأت عملية تدريب العاملين لرفع كفاءتهم، حيث كان أحد شروط التعاقد معها، رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على الطرق المثلى للتعامل مع السياح، وتقديم خدمة تليق بمصر.