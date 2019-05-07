صاحب فيديو توزيع "كنافة النوتيلا" على الفطار بالمعادي لـ"الوطن": خلي الناس تحلي

"لم نتوقع انتشار مقطع الفيديو الخاص بتوزيع كنافة بالنوتيلا في المعادي قبل الإفطار، على مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن نوزع الوجبات في شهر رمضان منذ 9 سنوات"، بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد تامر حديثه لـ"الوطن"، عن المقطع الذي لقى رواجا منذ قليل على موقع فيس بوك.

وأضاف في اتصال لـ"الوطن": "أحد أصدقائي عرض علي توزيع حلوى على الصائمين قبل الفطار في رمضان فوافقت على الفور، و(قولنا الناس تحلي) ونحن مجموعة من الشباب والطلبة متطوعين في أعمال الخير منذ 9 سنوات ورغم اختلاف أعمارنا لكن نحاول أن ننظم بين مواعيد أعمالنا أو دراستنا من أجل ترك بصمة حقيقية".

ويتابع أحمد: "أنا مهندس مدني وأعمل في إحدى شركات المقاولات، وعندي 29 سنة، ولا تقتصر أعمال الخير التي نقدمها في المعادي فقط، فعلى سبيل المثال منذ شهرين كنا في مركز فرشوط بمحافظة قنا، لبناء أسقف لبعض المنازل وتوصيل المياه ودفع مبالغ لتسديد ديون الغارمات وتجهيزات بعض المنازل، ونكون سعداء للغاية حينما نجد ترحيبا بما نفعله لاسيما عند رسم البسمة على وجوه الناس".

ويختتم أحمد حديثه لـ"الوطن": "عند توزيعنا الكنافة بالنوتيلا كانت تخيم أجواء من البسمة والسعادة علينا جميعا، ولم نتوقع رد الفعل على الفيديو وانتشاره بهذا الحد، وعندما تابعنا التعليقات وجدنا السلبي منها والإيجابي لكننا تلقيناها بصدر رحب، وأجمل تعليق أضحكني هو (يعني أنتوا في المعادي بتتخانقوا بالقسماط وتفطروا كنافة بالنوتيلا)".