كشف مصدر حكومي عراقي، عن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن المصدر، قوله: إن بومبيو وصل إلى بغداد في زيارة سريعة، والتقى رئيس الحكومة، فيما لم يتم الإعلان عن نتائج هذه المباحثات.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد نفى صحة الأنباء التي ترددت حول إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن استثناء العراق من التعاملات مع إيران التي تخضع للعقوبات الأمريكية.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة العراقية، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان بومبيو قد ألغى زيارة، كان من المقرر أن يجريها إلى ألمانيا، بسبب "مسائل ملحّة"، وفق المتحدثة باسمه.